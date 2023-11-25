37-летняя певица Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты и расплакалась

Поющая телеведущая Ольга Бузова рассказала о своей главной мечте, которая не сбывается уже очень долгое время. Она призналась, что хочет встретить достойного мужчину, с которым обретет долгожданное семейное счастье.

Со слезами на глазах Бузова рассказала журналистам, что мечтает о возлюбленном, который защитил бы ее от всех проблем, а потом просто взял на руки и увез.

«Отвез бы домой, напоил меня чаем с медом, лимоном и имбирем, уложил в кровать. Желательно, чтобы не приставал, потому что я устала. Обнял бы меня и сказал: «Ты лучшая», — отметила артистка в беседе с порталом Super.ru.

В настоящее время Бузова одинока. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но в 2016 году брак со скандалом распался. Кроме того, певица больше года встречалась с блогером Давидом Манукяном, однако отношения в итоге не сложились. Молодые люди также расстались со скандалом и долгое время избегали встречи друг с другом.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова назвала самых красивых мужчин в российском шоу-бизнесе. Первое место, по ее мнению, занимает 56-летний актер Дмитрий Нагиев. Второе место - актер Станислав Бондаренко, который сыграл возлюбленного в одном из ее клипов. Замыкает тройку лидеров звезда «Мажора» Павел Прилучный.