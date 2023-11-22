Певица Ольга Бузова составила Топ-3 самых красивых мужчин в российском шоу-бизнесе

Поющая телеведущая Ольга Бузова назвала самых красивых мужчин в российском шоу-бизнесе. Первое место, по ее мнению, занимает 56-летний актер Дмитрий Нагиев.

Бузова решила не сдерживать эмоций и описала внешность артиста фразой «пушка-бомба».

Второе место в топе самых красивых мужчин по версии Бузовой занял актер Станислав Бондаренко, который сыграл возлюбленного в одном из ее клипов.

Замыкает тройку лидеров в списке телеведущей звезда «Мажора» Павел Прилучный.

При этом Ольга подчеркнула, что при выборе спутника жизни никогда не ставила внешние данные на первое место.

«Для меня красота реально всегда внутри, но визуал тоже работает. Вообще, моим мужикам со мной повезло: у меня зрение плохое, я в целом их не вижу», — сказала артистка в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

В настоящее время Бузова одинока. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но в 2016 году брак со скандалом распался. Кроме того, певица больше года встречалась с блогером Давидом Манукяном, однако отношения в итоге не сложились. Молодые люди также расстались со скандалом и долгое время избегали встречи друг с другом.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова резко отреагировала на вопрос о своей беременности. Артистка откровенно призналась, что подобные темы ей сильно надоели, ведь как может родиться ребенок, если в ее жизни нет любви.