Певица Люся Чеботина отчитала со сцены мужчин, которые приехали на ПМЭФ без жен

Певица Люся Чеботина выступила на вечеринке VK Night в рамках Петербургского международного экономического форума. Прямо со сцены она отчитала женатых мужчин, которые приехали на ПМЭФ без вторых половинок.

«Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю, мне кажется, тут классные вечеринки… Я считаю, такого не должно быть, в следующем году исправьтесь», - сказала певица.

Чеботина отметила, что жены присутствующих на форуме мужчин могли бы посетить VK Night, но вместо этого сидят дома.

«А вы придете и скажете: „Было весело, а ты сидела дома“», - произнесла исполнительница. Соответствующее видео приводит Telegram-канал Форумчанка на ПМЭФ.

Чеботина также поинтересовалась, кто из гостей мероприятия свободен. Певица проверила наличие кольца, но в этот вечер мужчины стали сплошным разочарованием, потому что уже заняты.

«У тебя жена есть, чего ты тянешь бокал?.. Да что ж ты все со своими пятюнями!.. А, ты обручалку всем показываешь! Девочки, богатый — женат», - заметила артистка.

Ранее певец Алексей Воробьев назвал Люсю Чеботину гениальной.