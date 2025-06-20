43-летняя журналистка Ксения Собчак вспомнила на ПМЭФ о «голой» вечеринке

43-летняя журналистка Ксения Собчак вспомнила на деловом завтраке на ПМЭФ о «голой» вечеринке. Об этом сообщает mk.ru.

Ксения Собчак посетила деловой завтрак и сравнила его с «голой» вечеринкой. Журналистка после выступления председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова заявила: «Такое ощущение, что я в шаге от «голой» вечеринки, хотя пришла в приличное место».

Макаров, в свою очередь, иронично ответил журналистке, заявив, что каждый выбирает для себя ту вечеринку, на которой ему комфортнее.

«Вы знаете, Ксения, кому что нравится. В конце концов каждый выбирает для себя ту вечеринку, где ему более комфортно», — заявил Макаров.

Напомним, после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой многие звезды, посетившие ее, столкнулись с отменой. Так, например, певица Лолита Милявская до сих пор не может восстановить репутацию.

Ранее певица Люся Чеботина отчитала со сцены мужчин, которые приехали на ПМЭФ без жен. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у Ольги Бузовой задралось платье во время выступления на вечеринке ПМЭФ.