«Мне хотелось кланяться»: Настя Ивлеева рассказала о встрече с Пугачевой

Телеведущая Настя Ивлеева рассказала о первой встрече с певицей Аллой Пугачевой. Звезда назвала артистку «худенькой и кучерявой». Об этом сообщает The Voice.

По признанию блондинки, ее удивила внешность Примадонны. Впервые они встретились в 2019 году благодаря Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ). Он снимался в шоу Насти, а позже согласился принять участие в ее новогоднем фильме.

Ивлеева рассказала, что юморист не только положительно ответил на предложение, но и организовал ее встречу с Пугачевой. Телеведущая была в приятном шоке.

«Мы когда заходили, она стояла с Галкиным* и встречала нас. Она такая худенькая, кучерявая, красивая. И я не понимала. Мне хотелось кланяться со словами: «Здравствуйте, здравствуйте», – вспомнила Настя.

Она отметила, что была счастлива познакомиться со звездой и никогда в жизни не думала о том, что Пугачева будет знать про такую, как она.

«Я и подумать не могла, что в своей жизни когда-нибудь увижу лицо в лицо Аллу Борисовну Пугачеву. Во-первых, она будет знать, кто я такая, а во-вторых, еще и скажет, что она лицеприятного отношения ко мне», – поделилась блондинка.

У них сложилось такое хорошее общение, что Примадонна лично приехала поздравить Ивлееву с 30-летием в ресторан, где было организовано роскошное торжество.

Ранее Максим Галкин* рассказал, чему его учит певица Лайма Вайкуле. Юморист дал интервью латвийским журналистам. Это первая серьезная беседа мужа Примадонны за последние несколько лет.

*признан иностранным агентом на территории РФ