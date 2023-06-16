Актер Матвеев проявил внимание к молодой любовнице Виторгана, оставшейся на родине в одиночку

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе удивила поклонников и коллег по цеху роскошным образом.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Нино, оставшаяся на родине без своего спутника, не перестает выходить в свет. На днях в своем личном блоге она поделилась снимками с очередного мероприятия. В этот раз она поразила не только поклонников, но и супруга Елизаветы Боярской, актера Максима Матвеева.

На снимке девушка стоит в бежевом платье на бретелях. Сверху на ней полупрозрачная накидка в пайетках. В руках у Нино фисташковая сумка. А сама артистка на снимках широко улыбается.

Многие подписчики стали оставлять положительные комментарии. Даже звезда сериала «Триггер» Максим Матвеев поставил «лайк» под фотографиями Нинидзе. Бдительные фанаты сразу же это заметили, но осуждать женатого мужчину не стали.

Напомним, возлюбленный Нино, Максим Виторган покинул Россию и в настоящий момент живет в Израиле. Лишь изредка он приезжает в Москву к своей молодой спутнице. Однако Нино похоже не переживает по этому поводу и ведет активную светскую и актерскую жизнь в столице.

Ранее мы писали, каким имуществом владеет бывшая жена Виторгана, Ксения Собчак, в Израиле.