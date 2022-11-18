37-летний сын Яны Поплавской уехал в Чечню готовиться на фронт

Актриса Яна Поплавская с самого начала СВО заявляла о своей патриотической позиции. Артистка совместно с фондом постоянно собирает и отправляет гуманитарную помощь солдатам. Недавно стало известно, что Поплавская лично собралась ехать на Донбасс с новой партией груза, в который войдет все необходимое военным. Однако в зону вооруженного конфликта актриса поедет не одна. Вслед за ней на фронт собирается ее 37-летний сын.

В Сети появилась новость о том, что наследник знаменитости принял важное решение. Клим поехал в Чечню, чтобы пройти обучение военному делу. Старший сын Поплавской не стал дожидаться повестки и сам решил свою судьбу.

Актриса сообщила, что Клим отправился в Гудермес в Российский Университет Спецназа. Там он пройдет всю необходимую подготовку перед отправкой на фронт.

Ранее Яна Поплавская заявляла, что поедет в зону военных действий, если ее детям придут повестки. Она собиралась ехать работать медсестрой или выполнять любую другую работу, которую ей поручат. Актриса считает, что так она сможет принести больше пользы, чем играя в духоподъемных спектаклях.

Отметим, что ни Поплавская, ни ее сыновья не имеют никаких военных навыков. Артистка говорила, что ее дети были признаны «ограничено годными», поэтому не служили в армии.

К слову, ранее актриса Ольга Будина призвала российских матерей готовить сыновей на фронт. Она заявила о необходимости сейчас обучать детей стрелять и справляться с физическими нагрузками.