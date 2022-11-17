Актриса Ольга Будина призвала российских матерей подготовить сыновей к спецоперации

В новом интервью Вячеславу Манучарову актриса Ольга Будина рассказала о необходимости подготовки российских мужчин к участию в СВО. По ее словам, главная задача всех матерей страны сейчас – сделать все возможное, чтобы их сыновья были готовы к военным действиям.

Ольга Будина считает, что детей сегодня нужно учить стрелять, преодолевать препятствия и сильные физические нагрузки. Свое мнение она обусловила тем, что специальная военная операция закончится еще не скоро.

К слову, у актрисы есть 18-летний сын Наум. Будина рассказала, что он полностью готов к мобилизации. «Если ему придет повестка, то он пойдет в военкомат. Пойдет служить», —твердо уверена Ольга.

Напомним, что ранее стало известно, что актриса Яна Поплавская собирается ехать на Донбасс. Артистка уже несколько месяцев совместно со своим фондом собирает и отправляет гуманитарную помощь военным. В этот раз Поплавская решила лично сопровождать груз. Актриса призналась, что сейчас полностью погружена в это дело. Она считает, что так приносит гораздо больше пользы, чем бы она просто выступала на сцене в духоподъемных спектаклях и шоу.