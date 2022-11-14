Актриса Яна Поплавская заявила, что едет на Донбасс

Актриса Яна Поплавская вместе со своим фондом активно занимается помощью солдатам, участвующим в специальной военной операции на территории Украины. На днях артистка сообщала, что для 27-й военной бригады, находящейся под Сватово Луганской народной республики, было собрано и отправлено порядка 10 тонн провизии. Сегодня же Поплавская выступила с громким заявлением, что намерена лично ехать на Донбасс.

Долгое время актриса откладывала поездку, но сейчас твердо намерена посетить республику. Яна Поплавская сообщила, что поедет туда, где будет организован гуманитарный коридор и нужна ее помощь.

Артистка намерена лично сопровождать следующую партию провизии солдатам. По словам Поплавской, она напрямую связывается с военными и узнает, что им необходимо. В ближайшее время она повезет полушерстяные носки, балаклавы, термобелье, спальные мешки, перчатки, пледы, резиновые сапоги.

Яна Поплавская также объяснила, почему ни разу не посетила Донбасс с другими артистами. Она призналась, что отказывалась от предложений, так как для нее было гораздо важнее подготовить груз к отправке, чем выступать там в качестве актрисы в спектаклях и духоподъемных мероприятиях.

Точную дату своего отъезда Поплавская пока не назвала, но сказала, что это произойдет в ближайшее время. Сейчас она полностью погружена в помощь военным. Актриса рассказала, что даже ее дом уже успел превратиться в настоящий склад провизии. Там временно хранятся лекарства, постельное белье и другие предметы, которые в дальнейшем будут укомплектованы и отправлены.

К слову, от работы и гуманитарной помощи актрису сейчас ничего не отвлекает. Яна Поплавская находится в разводе с режиссером Сергеем Гинзбургом, с которым прожила 25 лет в браке. Артистка тяжело переносила расставание с супругом, но сейчас благодаря постоянной занятости постепенно восстанавливается.