37-летний певец Алексей Воробьев показал обручальное кольцо Ксении Собчак

Журналистка не сдалась и захотела узнать, большой ли камень был на помолвочном кольце у жены Алексея. Однако певец, в свою очередь, только отмахнулся от Ксении.

«И ни одного лишнего слова про свадьбу — кремень», — резюмировала Собчак.

Напомним, избранницей Воробьева стала оперная певица Аида Гарифуллина.

Ранее певица Виктория Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Алексея Воробьева. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец SHAMAN женится на Екатерине Мизулиной летом.