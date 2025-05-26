Певица Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Алексея Воробьева

Певица Виктория Дайнеко впервые прокомментировала сообщения о тайной свадьбе ее экс-возлюбленного и коллеги по сцене Алексея Воробьева. Исполнительница хита «Я просто сразу от тебя уйду» пожелала молодым счастья.

«Совет да любовь. Я рада, когда у людей все хорошо»,— сказала Виктория в шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

Она заверила, что искренне рада, что Алексей счастлив в браке, но не стала отвечать на другие вопросы о бывшем возлюбленном, так как сама недавно благополучно устроила свою жизнь и вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова.

Напомним, избранницей Воробьева стала 36-летняя оперная певица Аида Гарифуллина. Певец сделал ей предложение через несколько месяцев после знакомства.

Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев начали встречаться в 2010 году после совместного выступления на сцене. Артисты были вместе меньше года и весной 2011 года расстались.

Ранее Алексей Воробьев перестал скрывать обручальное кольцо. В соцсетях артист опубликовал фрагмент из шоу, на котором выступил с украшением на безымянном пальце. При этом комментировать новости о женитьбе он отказывается.