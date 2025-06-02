«Будет летом»: SHAMAN рассказал о свадьбе с Екатериной Мизулиной

Певец SHAMAN высказался о свадьбе с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Он признался, что торжество состоится летом. Правда, пока неизвестно, какого именно года.

О новом романе SHAMAN публично объявил на своем концерте весной этого года. Он позвал Екатерину на сцену, а после при всех ее поцеловал. Исполнитель хита «Я русский» рассказал, что это было правильным решением, так как они оба медийные личности, и роман скрывать бы не получилось.

Сейчас пара наслаждается конфетно-букетным периодом. Они проводят много времени вместе, Екатерина готовит певцу полезную еду, а он помогает ей с уборкой. О свадьбе SHAMAN тоже думает, но, скорее всего, в очередной раз в ЗАГС он отправится нескоро.

«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», - поделился артист в эфире передачи «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Напомним, что Екатерина Мизулина и SHAMAN начали общаться в 2023 году. Они встретились в виртуальном пространстве – на стриме в Minecraft, приуроченному ко Дню России. После этого они стали часто проводить время вместе, и в итоге их дружба переросла в любовь.

Ранее певец SHAMAN рассказал, как относится к хейту.