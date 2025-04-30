НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 апреля 2025, 13:41
1 мин.

Мама рэпера Тимати показала глубоко беременную возлюбленную сына Валентину

Мама рэпера Тимати показала глубоко беременную возлюбленную сына Валентину

© Starface.ru

Мама рэпера Тимати Симона первая в звездной семье перестала скрывать округлившийся живот модели Валентины Ивановой. В своих соцсетях она показала, как сейчас выглядит беременная возлюбленная ее сына.

О том, что Иванова ждет ребенка, заговорили еще в конце марта, однако девушка все новости опровергала. И лишь спустя месяц избранница Тимати призналась, что действительно находится в положении. Она выставила шуточное видео, в котором спонтанно сообщила рэперу о беременности.

Сейчас Валентина отдыхает вместе с мамой артиста и его детьми, о чем поспешила рассказать поклонникам Симона. Она засняла модель на отдыхе и показала ее уже довольно большой живот. Это навело поклонников на мысли, что роды Ивановой не за горами.

Мама рэпера Тимати показала глубоко беременную возлюбленную сына Валентину

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что у Тимати уже есть два ребенка от разных женщин. Дочь Алису ему родила Алена Шишкова, а сына Ратмира — Анастасия Решетова. На моделях рэпер женат не был, поэтому неизвестно, разрушит ли систему Валентина.

Ранее на рэпера Тимати подали в суд за долги по услугам ЖКХ.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Тимати
беременность
Симона Юнусова
новости звезд