Мама рэпера Тимати показала глубоко беременную возлюбленную сына Валентину

Мама рэпера Тимати Симона первая в звездной семье перестала скрывать округлившийся живот модели Валентины Ивановой. В своих соцсетях она показала, как сейчас выглядит беременная возлюбленная ее сына.

О том, что Иванова ждет ребенка, заговорили еще в конце марта, однако девушка все новости опровергала. И лишь спустя месяц избранница Тимати призналась, что действительно находится в положении. Она выставила шуточное видео, в котором спонтанно сообщила рэперу о беременности.

Сейчас Валентина отдыхает вместе с мамой артиста и его детьми, о чем поспешила рассказать поклонникам Симона. Она засняла модель на отдыхе и показала ее уже довольно большой живот. Это навело поклонников на мысли, что роды Ивановой не за горами.