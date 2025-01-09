36-летняя Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

36-летняя супруга рэпера Джигана снялась в черном крошечном купальнике, который состоял из лифа с вырезом под грудью и плавок. Инфлюэнсерша также надела кольца с бриллиантами. Бизнесвумен позировала с распущенными волосами и без косметики в ванной.

Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Звездная пара растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша рассказывала, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, однако ее останавливает нехватка времени.

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова жестко разыграла Джигана.

Также сообщалось, что Оксана Самойлова и Джиган потратили на украшение новогодней елки миллион рублей.