НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 января 2025, 10:52
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36-летняя Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

Блогерша Оксана Самойлова выложила фото в купальнике.
36-летняя Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

© Starface.ru

Популярная блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

36-летняя Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

36-летняя супруга рэпера Джигана снялась в черном крошечном купальнике, который состоял из лифа с вырезом под грудью и плавок. Инфлюэнсерша также надела кольца с бриллиантами. Бизнесвумен позировала с распущенными волосами и без косметики в ванной.

Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Звездная пара растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша рассказывала, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, однако ее останавливает нехватка времени.

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова жестко разыграла Джигана.

Также сообщалось, что Оксана Самойлова и Джиган потратили на украшение новогодней елки миллион рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Оксана Самойлова
блогер
Джиган