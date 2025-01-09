36-летняя Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике
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Популярная блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
36-летняя супруга рэпера Джигана снялась в черном крошечном купальнике, который состоял из лифа с вырезом под грудью и плавок. Инфлюэнсерша также надела кольца с бриллиантами. Бизнесвумен позировала с распущенными волосами и без косметики в ванной.
Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Звездная пара растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша рассказывала, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, однако ее останавливает нехватка времени.
Ранее мы писали, что Оксана Самойлова жестко разыграла Джигана.
Также сообщалось, что Оксана Самойлова и Джиган потратили на украшение новогодней елки миллион рублей.