«Ради пранка рискую здоровьем»: Оксана Самойлова жестко разыграла Джигана

Модель Оксана Самойлова рискнула пойти на довольно опасную акцию — розыгрыш своего мужа, рэп-исполнителя Джигана. Видеоотчет о проделанном пранке она опубликовала в своих социальных сетях.

По словам Самойловой, она узнала о розыгрыше два месяца назад и все это время подбирала подходящий момент. Суть шутки заключается в том, что к мужчине, который полулежит в парикмахерском кресле с закрытыми глазами, подкрадывается его возлюбленная. Она целует его в щеку, а затем стремительно прячется — тогда как жертва активно пытается осознать, за что она удостоилась такой чести от барбера одного с ним пола.

«Я поняла, что нужно по-любому этот пранк сделать с Денисом. Но это очень жестко, очень жестко. И вот я наконец-то подгадала время. У меня руки трясутся, очень страшно. Я рискую здоровьем реально ради этого пранка. Не знаю, чем это все обернется. Надеюсь, все будет хорошо», — поделилась модель своими замыслами и тревогами в преддверии розыгрыша.

К счастью, все закончилось действительно хорошо. Джиган, конечно, немало удивился и выразил свою эмоцию мастеру, которого заподозрил в нежном чмоке, весьма доступно — но до кровопролития дело не дошло. Исполнитель вовремя заметил свою супругу и вместе с ней посмеялся над самим собой, а барберу дал «пятюню».

Пользователи Сети тоже сочли розыгрыш довольно смешным. При этом многие задались двумя вопросами: предложила ли модель своему подельнику-мастеру покрыть расходы на лечение в случае необходимости и что абсолютно лысый Джиган делал в кресле у парикмахера.

Недавно мы писали о том, что известный пранкер Эдвард Бил после своих шуток угодил за решетку.