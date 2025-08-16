«Прикупил дом уже в марте»: жена Дмитрия Диброва живет с любовником в особняке рядом с мужем

Катя Гордон раскрыла новую нелицеприятную правду о Полине Дибровой, которая, по слухам, изменила мужу. В Telegram-канале «Гордон и Сыновья» юрист заявила, что жена Дмитрия Диброва живет с любовником в доме, находящемся по соседству с обманутым супругом.

Как утверждает Катя Гордон, представляющая интересы жены любовника Полины Дибровой, Роман Товстик еще весной приобрел виллу в Лапино стоимостью 141 млн рублей, где проживает с моделью. Более того, особняк находится в том же районе, что и дом Дмитрия Диброва.

«Вообще… Товстик ЭНЭлевич, похоже, подмахнул брачник жене, ибо уже в марте прикупил дом, где спокойно проживает с Полиной неизменяюмужудибровой. Такие дела. Рядом с Дибровым кстати. Все на районе. Удобно», — заявила Катя Гордон.

На данный момент ни одна из сторон не комментировала эту информацию.

Напомним, грядущий развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой женой стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Как сообщается, супруги решили разойтись из-за измены 36-летней модели. Как оказалось, предполагаемый любовник Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее Катя Гордон сообщила, что Полина Диброва съехала от мужа и живет с детьми предполагаемого любовника.