«Дети, давайте запишем папе привет!»: Полина Диброва публично обратилась к мужу после скандала с изменой

Полина Диброва воссоединилась с детьми в Ростове-на-Дону после скандала с изменой мужу. В личном блоге модель записала видео для пока еще официального супруга Дмитрия Диброва и передала ему привет.

Жена Дмитрия Диброва не комментирует скандал в семье и как ни в чем не бывало ведет соцсети, демонстрируя счастье. На прошлой неделе Полина Диброва после громкой истории отправила сыновей к родным в Ростов-на-Дону, а теперь и сама покинула Москву, оставив там мужа и любовника. Модель решила воссоединиться с детьми и поделилась кадрами с Родины. Для выхода в свет она выбрала яркий костюм, состоящий из топа и шорт.

«Я приехала в Ростов к бабушке, к папе. Именно сюда впервые из роддома меня принесли, когда я родилась 36 лет назад. В западном микрорайоне города Ростова-на-Дону. Сегодня здесь живут мои дети», — поделилась Полина Диброва.

Позднее супруга шоумена отправилась на прогулку по реке с сыновьями и записала видео для Дмитрия Диброва. При этом сама она не стала обращаться к мужу.

«Дети, давайте запишем папе привет!» — заявила жена Дмитрия Диброва.

Модель снова обошла стороной происходящее в семье и лишь намекнула, что родные места вдохновляют ее и служат отличной терапией в непростые времена.

«Родные пейзажи всегда наполняют и окрыляют. Лучшая терапия», — отметила она.

Напомним, грядущий развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой женой стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Как сообщается, супруги решили разойтись из-за измены 36-летней модели. Как оказалось, предполагаемый любовник Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

