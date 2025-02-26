36-летняя модель Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность в новом видео

36-летняя модель Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность. Оксана сделала интригующее заявление в соцсети.

В личном блоге модель опубликовала ролик, во время записи которого она поглаживала живот. Оксана сообщила, что у нее для поклонников и для супруга есть новость, однако сразу раскрывать интригу не стала. По словам знаменитости, Джиган обо всем узнает только 3 марта.

«Ой, ребят, я не могу! Я вообще не знаю, с чего начинать рассказывать. Ну, в общем, третьего марта я должна сказать Джигану новость. Не знаю, как он отреагирует, но уже дальше скрывать и молчать нет возможности», — высказалась она.

Посмотрев ролик, россияне заподозрили Оксану в пятой беременности. Дело в том, что в конце 2024 года семья призналась, что мечтает о пополнении.

Отметим, модель оставила без ответа догадки подписчиков.

Ранее стало известно, какую сумму потратила Оксана Самойлова на праздник сына. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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