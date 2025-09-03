36-летняя модель Маша Миногарова вышла замуж за Александра Горчилина. Миногарова поделилась радостной новостью в соцсети.

Весной 2025 года Горчилин сделал предложение Миногаровой в день ее рождения. В начале осени модель рассказывала в соцсети о подготовке к торжеству и устроила предсвадебный ужин. Теперь же знаменитости официально стали мужем и женой. Маша опубликовала ролик с нарядами для свадьбы и сопроводила его смайликом в виде сердечка.

«Свадебное видео. 03.09.2025», — написала модель.

Для торжества Миногарова выбрала два платья. Первое — от стилиста Ильи Мигмуна, второе — от Александра Арутюнова.

