Личность мужа скрывает: 40-летняя выпускница «Фабрики звезд» Елена Терлеева впервые вышла замуж

Певица Елена Терлеева впервые вышла замуж в 40 лет. Выпускница «Фабрики звезд» опубликовала в Сети свадебные фото в белом платье. Однако жениха не показала.

Поклонники Терлеевой поздравили ее с бракосочетанием. Пользователи отметили, что артистка выглядела очень красиво в важный день своей жизни. Для фото Елена позировала в белом платье с глубоким декольте и объемными рукавами. Волосы певица оставила распущенными, а акцент в макияже сделала на губах.

«Радости, гармонии и взаимопонимания!», «Прелестная невеста», «Пусть ваша любовь будет крепкой, берегите друг друга», - написали фанаты Терлеевой.

К слову, личность мужа артистка скрывает. Пока неизвестно, кто смог покорить сердце исполнительницы. Она в принципе не любит афишировать личную жизнь.

Напомним, что пару лет назад у Елены Терлеевой произошел конфликт с телеведущей Яной Чуриковой. Она заявила, что у певицы не получилось стать суперзвездой из-за скудного репертуара. Тогда за артистку вступился друг Прохор Шаляпин и осудил Чурикову.

