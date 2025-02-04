36-летняя Кристина Асмус появилась на публике в бархатном платье с акцентом на бедрах

36-летняя знаменитость стала гостьей премьеры картины «Пророк. История Александра Пушкина», которая состоялась 3 февраля в Михайловском театре Петербурга. Артистка выбрала для закрытого мероприятия черное бархатное платье с декольте и акцентом на бедрах и серьги. Асмус также сделала макияж с черными стрелками и уложила волосы.

В декабре минувшего года Кристина Асмус получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Актриса поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Артистке сделали операцию. В ходе хирургического вмешательства медики обнаружили, что, помимо передней крестообразной связки, она также порвала мениск.

Позднее Кристина Асмус пожаловалась на долгое восстановление после травмы ноги.

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