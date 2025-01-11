«Мне чудище мерещилось»: Кристина Асмус преодолела главный страх во время отдыха на Мальдивах

Кристина Асмус столкнулась со своим главным страхом во время отдыха. 36-летняя звезда сериала «Интерны» решилась на экстремальное развлечение, совершив заплыв.

Артистка отпраздновала Новый год с дочерью Анастасией, которую она родила в браке с Гариком Харламовым, на Мальдивах. С девочкой им удается проводить время так, чтобы эта поездка запомнилась надолго. Кристина поделилась в личном блоге, что даже решилась на экстрим ради веселья, и опубликовала фотографии, сделанные на яхте.

На снимках Асмус была запечатлена в маске и ластах после заплыва. Актриса заявила, что ей наконец-то удалось преодолеть собственный главный страх, попробовав снорклинг.

Девушка рассказала, что сначала испытала сильный страх, из-за чего схватилась за спасательный круг, а после закричала с просьбой о помощи.

«Все мне чудище морское мерещилось. И, естественно, без жилета я отказалась снорклить, хотя плаваю хорошо. Но уже через 3 минуты я оторвалась от круга, самостоятельно уплывала далече и, смакуя разглядывала подводную вселенную», — сообщила Асмус в социальных сетях.

Кристина не стала скрывать, что осталась под большим впечатлением после такого вида отдыха, и посоветовала всем своим поклонникам такой экстрим. Кроме того, она рассказала, каких морских существ ей удалось рассмотреть под водой.

«Из океанских событий — акулу встретили, черепаху большую встретили, рыб-попугаев тоже и даже триггера увидели. Не своего, в смысле — мальдивского, триггер-фиш называется. Выявили триггер, свою реакцию на него отследили и стратегию поведения включили», — посмеялась актриса.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус показала обручальное кольцо во время отдыха на Мальдивах.