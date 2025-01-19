Кристина Асмус пожаловалась на долгое восстановление после травмы ноги. Об этом стало известно из соцсетей.

Кристина Асмус получила травму ноги еще перед Новым годом — она неудачно упала перед постановкой «Леди Макбет Мценского уезда», в которой она задействована. Несмотря на проблемы и боль, актриса все же отыграла роль. После этого Асмус сделали несколько операций, выявив разрыв мениска и передней крестообразной связки колена.

Больше месяца прошло после хирургического вмешательства, однако травма до сих пор дает о себе знать.

«Когда это все закончится?! Я не ожидала, что это настолько долго и серьезно. Нога ноет (и я вместе с ней), выпрямить не могу, спать тяжело, сгибаю максимум на 90 градусов, по лестнице спускаюсь с чувством, с толком, с расстановкой. Еще и на колени встать не могу (а я женщина несвободная, мне очень надо)», — пожаловалась она.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус покинула Россию с дочерью после тяжелой травмы.