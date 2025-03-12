Новый шанс на УДО: у осужденного Михаила Ефремова выявили очередную болезнь
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Михаил Ефремов может получить УДО из-за выявленной язвы желудка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, актера госпитализировали с резкими болями в животе еще перед Новым годом. Его доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области, где у него выявили сразу две язвы желудка. Как утверждает источник, Михаила положили в стационар и прописали диету.
На данный момент он в ИК. Судьба УДО решится в суде 24 марта. Документы из больницы у его представителей имеются на руках.
Отметим, что близкие Михаила не раз жаловались на его здоровье в ИК. В том числе и на выпадение зубов.
Ранее сообщалось, что гражданская жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не простила актера. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что у Ефремова выявлены проблемы с легкими.