Новый шанс на УДО: у осужденного Михаила Ефремова выявили очередную болезнь

Михаил Ефремов может получить УДО из-за выявленной язвы желудка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, актера госпитализировали с резкими болями в животе еще перед Новым годом. Его доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области, где у него выявили сразу две язвы желудка. Как утверждает источник, Михаила положили в стационар и прописали диету.

На данный момент он в ИК. Судьба УДО решится в суде 24 марта. Документы из больницы у его представителей имеются на руках.

Отметим, что близкие Михаила не раз жаловались на его здоровье в ИК. В том числе и на выпадение зубов.

Ранее сообщалось, что гражданская жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не простила актера. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у Ефремова выявлены проблемы с легкими.