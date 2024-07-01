36-летний актер Милош Бикович показал редкое фото с женой и маленьким сыном
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36-летний актер Милош Бикович показал редкое фото с женой и маленьким сыном. Звезда «Вызова» поделился семейными снимками в соцсети.
Милош Бикович отправился вместе с женой и сыном в загородный отель в Подмосковье. По словам актера, выходные на природе позволили ему отдохнуть от съемок. Семейство гуляло по территории отеля и посетило местный зоопарк, который особенно понравился сыну Милоша.
«Выходные провел недалеко от Москвы. Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и главное — отдохнул. Уже вернулся в Москву. Съемки ждут», — сообщил Бикович.
На одном из снимков Милош был запечатлен с супругой. Ивана Малич выбрала образ в светлых оттенках. Она дополнила наряд солнечными очками и украшениями.
В 2024 году Милош и Ивана стали родителями. Пара назвала сына Василем. Отметим, что супруги редко радуют поклонников совместными снимками.
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