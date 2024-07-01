36-летний актер Милош Бикович показал редкое фото с женой и маленьким сыном. Звезда «Вызова» поделился семейными снимками в соцсети.

Милош Бикович отправился вместе с женой и сыном в загородный отель в Подмосковье. По словам актера, выходные на природе позволили ему отдохнуть от съемок. Семейство гуляло по территории отеля и посетило местный зоопарк, который особенно понравился сыну Милоша.

«Выходные провел недалеко от Москвы. Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и главное — отдохнул. Уже вернулся в Москву. Съемки ждут», — сообщил Бикович.

На одном из снимков Милош был запечатлен с супругой. Ивана Малич выбрала образ в светлых оттенках. Она дополнила наряд солнечными очками и украшениями.