«Никогда не повернусь спиной»: Милош Бикович высказался о России

Актер Милош Бикович заявил, что Россия дала ему любовь и возможности. Об этом он признался в интервью «Российской газете».

Милош Бикович активно снимается в российских картинах. Актер принял участие в съемках фильма «Холоп» — одного из самых кассовых в нашем прокате. Поэтому россияне отлично знают актерские способности Биковича.

По словам знаменитости, впервые он оказался в России во время паломнической поездки с братом.

«В двадцать лет, мы с братом отправились в паломническую поездку по Белой Руси, во время которой посетили много монастырей», — рассказал он.

Еще в феврале 2021 года Бикович получил российский паспорт. Он заявляет, что доволен новым гражданством.

«Жить и строить карьеру в России — большая честь. Есть поступки, которые не делаются за гонорары. Россия дала мне любовь и возможности. Я к ней духовно привязан и не могу повернуться спиной», — заявил актер.

Ранее мы писали о том, что актер Милош Бикович назвал первенца Василием.