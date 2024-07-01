Дочь певца Михаила Турецкого Наталья решила отказаться от ЭКО после 12 неудачных попыток

Дочь певца Михаила Турецкого Наталья после 12 неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения решила, что не станет больше прибегать к этой практике.

По словам блогера, она пять лет пыталась забеременеть, и у нее не осталось ресурсов, чтобы продолжать эту борьбу.

«Я в ступоре. Ресурсов на то, чтобы делать еще попытки у меня не осталось. Весь мой путь в пять лет закончился проигрышем. Врач сказала, что у меня показания к суррогатному материнству», - цитирует блогера Газета.Ru.

Наталья Турецкая рассказала, что у нее были «лучшие анализы за всю мою историю ЭКО, состояние эмбрионов прекрасное». Однако через несколько дней тест на беременность показал отрицательный результат.

Ранее в апреле Турецкая рассказала, что 12 ЭКО стоило ей 10 млн рублей. В настоящее время Наталья воспитывает сына Ивана и дочь Елену от ее мужа, бизнесмена Дмитрия Гилевича, однако она неоднократно говорила, чт омечтает о третьем ребенке.

В 2022 году стало известно, что Наталья Турецкая забеременела с помощью ЭКО, но врачи сообщили о развитии у плода синдрома Дауна. В результате она согласилась на аборт.