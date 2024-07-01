НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 июля 2024, 15:04
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Дочь певца Михаила Турецкого Наталья решила отказаться от ЭКО после 12 неудачных попыток

Дочь Михаила Турецкого Наталья отказалась от ЭКО после 12 неудачных попыток.
Дочь певца Михаила Турецкого Наталья решила отказаться от ЭКО после 12 неудачных попыток

© Freepik

Дочь певца Михаила Турецкого Наталья после 12 неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения решила, что не станет больше прибегать к этой практике.

По словам блогера, она пять лет пыталась забеременеть, и у нее не осталось ресурсов, чтобы продолжать эту борьбу.

«Я в ступоре. Ресурсов на то, чтобы делать еще попытки у меня не осталось. Весь мой путь в пять лет закончился проигрышем. Врач сказала, что у меня показания к суррогатному материнству», - цитирует блогера Газета.Ru.

Наталья Турецкая рассказала, что у нее были «лучшие анализы за всю мою историю ЭКО, состояние эмбрионов прекрасное». Однако через несколько дней тест на беременность показал отрицательный результат.

Ранее в апреле Турецкая рассказала, что 12 ЭКО стоило ей 10 млн рублей. В настоящее время Наталья воспитывает сына Ивана и дочь Елену от ее мужа, бизнесмена Дмитрия Гилевича, однако она неоднократно говорила, чт омечтает о третьем ребенке.

В 2022 году стало известно, что Наталья Турецкая забеременела с помощью ЭКО, но врачи сообщили о развитии у плода синдрома Дауна. В результате она согласилась на аборт.

Источник фото:Freepik
Источник:Газета.Ru
Автор:Евгений Ширяев
Теги:
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