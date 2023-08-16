Модель Оксана Самойлова сообщила, что ее маму госпитализировали в Колумбии. Об этом информирует издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

На данный момент светская львица вместе с мамой, мужем и детьми находится в Колумбии, однако ее отдых с самого начала не задался. Прибыв в другую страну, почти все члены семейства сразу же заболели. Когда их самочувствие улучшилось, они попытались найти развлечения в Колумбии, однако их старания не увенчались успехом. Оксана пожаловалась на то, что она не обнаружила ничего интересного в этой стране.

Недавно Самойлова вновь вышла на связь и сообщила об очередной неприятности. На этот раз ее маму экстренно госпитализировали в одну из местных больниц. Что именно произошло с родительницей — знаменитость не стала уточнять. Вместо этого она заявила, что не знает, как ей добраться до дома и «выбраться» из Колумбии.

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