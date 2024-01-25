35-летняя Кристина Асмус показала результаты похудения

На опубликованных фото 35-летняя артистка позирует в купальнике. Знаменитость также поделилась снимками дочери, сидящей на шезлонге с мороженым в руках.

«Хорошо. Съездили в Сочи неожиданной компанией. (Я не про дочь). Фоток нет вообще, только из спа. Отдохнули, отожгли, соединились, выдохнули», - написала Асмус.

Поклонники актрисы обратили внимание, что подросшая Анастасия стала похожа на мать, а также сделали комплимент по поводу более подтянутой фигуры звезды. Вдобавок пользователи предположили, что компанию Асмус и ее дочери на отдыхе составил Харламов.

Ранее Кристина Асмус публично обратилась к коллеге Милошу Биковичу в честь его 36-летия.

Также сообщалось, что актриса воссоединилась с Гариком Харламовым на семейном празднике.