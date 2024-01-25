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Опубликовано 25 января 2024, 18:20
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35-летняя Кристина Асмус показала результаты похудения

Актриса Кристина Асмус не стала скрывать фигуру после похудения.
35-летняя Кристина Асмус показала результаты похудения

© Starface.ru

Российская актриса Кристина Асмус отдохнула в Сочи вместе с дочерью Анастасией от бывшего мужа, комика Гарика Харламова. Кадры из отпуска звезда сериала «Интерны» разместила в своем микроблоге.

35-летняя Кристина Асмус показала результаты похудения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На опубликованных фото 35-летняя артистка позирует в купальнике. Знаменитость также поделилась снимками дочери, сидящей на шезлонге с мороженым в руках.

«Хорошо. Съездили в Сочи неожиданной компанией. (Я не про дочь). Фоток нет вообще, только из спа. Отдохнули, отожгли, соединились, выдохнули», - написала Асмус.

Поклонники актрисы обратили внимание, что подросшая Анастасия стала похожа на мать, а также сделали комплимент по поводу более подтянутой фигуры звезды. Вдобавок пользователи предположили, что компанию Асмус и ее дочери на отдыхе составил Харламов.

Ранее Кристина Асмус публично обратилась к коллеге Милошу Биковичу в честь его 36-летия.

Также сообщалось, что актриса воссоединилась с Гариком Харламовым на семейном празднике.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Кристина Асмус
женская фигура
Гарик Харламов