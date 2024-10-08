«Этот период был пиком отчаяния»: звезда «Сладкой жизни» рассказала о борьбе с РПП

Актриса Мария Шумакова рассказала, что справилась с РПП с помощью психолога. Звезда «Сладкой жизни» пожаловалась на психические проблемы в соцсети.

По словам актрисы, 4 года назад она страдала от приступов «обжорства». Шумакова употребляла в день «на тысяч 4-5 калорий», съедая за раз коробку конфет, 3 круассана и мороженое.

«Около 22 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра ем… В ход идет коробка конфет, грамм 200-300 сыра, 3-4 круассана, салями, мороженое, и потом опять по кругу в той же последовательности. Я до сих пор удивляюсь, как в меня помещалось столько еды. Обычно получалось на тысяч 4-5 калорий, но был рекорд 8 тысяч калорий. Конечно, этот период был пиком отчаяния», — призналась Мария.

По словам актрисы, она справилась с проблемой при помощи психолога. Шумаковой стало легче, когда осознала, что ее любят даже «несовершенной».

«Но порядок в голове, любовь к себе, а главное — дорогой сердцу партнер помогли справиться раз и навсегда с приступами обжорства. После того момента, когда я вслух призналась, что такая проблема есть и почувствовала, что меня любят и такой, несовершенной, меня отпустило», — резюмировала знаменитость.

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