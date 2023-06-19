35-летний бизнесмен Валерий Руднев увозит жену Татьяну Буланову из России

Недавно в жизни Татьяны Булановой произошло важное событие: певица вновь вышла замуж. На этот раз ее избранником стал 35-летний Валерий Руднев. Бизнесмен младше артистки, однако разница в возрасте не стала преградой для их любви. Вот почему Татьяна убеждена: брак будет долгим и счастливым. Недавно Буланова вышла на связь с подписчиками и сообщила о грядущих планах с супругом.

Выяснилось, что в скором времени Татьяна и Валерий улетят из России. Певица не была в отпуске почти 3 года, именно поэтому Руднев решил повлиять на ситуацию и подарил ей путевку на Мальдивы. Однако на данный момент дата вылета еще не определилась. Дело в том, что на днях у новобрачных открылся ресторан, который требует контроля со стороны владельцев.

К слову, узнав о предстоящем отпуске Татьяны, поклонники поспешили поддержать ее и заявили: «Пора жить для себя, в кайф! Дети уже взрослые».

Ранее Татьяна Буланова объяснила выбор пышного платья на свадьбу с Рудневым. Высказывание артистки читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой нумеролог Ирина Лидерман ответила, будет ли брак Булановой с молодым мужем счастливым.