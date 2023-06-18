Будет ли брак Булановой с молодым мужем счастливым: прогноз нумеролога Лидерман

По словам Ирины Лидерман, Валерию обязательно нужно иметь связь с родом, чаще бывать с родственниками, так как в его матрице отсутствует четверка. Дополнительно это может являться признаком порчи в прошлом у его предков. Так или иначе, бизнесмену необходимо направить более пристальное внимание на эти аспекты, чтобы они не перешли детям. Валерий априори стремится к тому, чтобы семья была полная, чтобы праздники и значимые события проходили весело и шумно.

«А еще по большому количеству троек (у Валерия их целых три) можно сказать, что он настоящий генератор идей — чудесно их воплощать в жизнь или передавать на реализацию другим людям. К тому же у Валерия повышенное чувство долга, и на него можно положиться. Но ему важно не уходить в жадность», - советует нумеролог.

Что же с Татьяной? Лидерман уверяет: она очень стабильная личность, поскольку в строке стабильности у нее шесть цифр, как и у Валерия, то есть это хороший шанс, что счастливая пара просуществует долго.

«Я бы порекомендовала и Татьяне, и Валерию работу над духовностью и личностный рост, так как у них обоих по две шестерки в матрице — они много трудятся и нужно найти источник мудрости, вдохновения, а также занятие, которое позволяет избавляться от застоявшейся энергии», - добавляет нумеролог.

В заключение она отметила схожесть характеров пары, так как ни Татьяна, ни Валерий не стремятся руководить и единолично лидировать в семье, так что бороться за лидерство им не нужно. По цифрам выходит, что у пары прекрасный шанс на долгий и счастливый брак. Нужно только быть честными друг с другом, не врать и не юлить, не вступать в любовные треугольники и проработать со специалистом кармические программы рода — тогда не придется волноваться о том, сколько продлится союз двух любящих сердец.

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