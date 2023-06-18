Будет ли брак Булановой с молодым мужем счастливым: прогноз нумеролога Лидерман
Фото: Starface.ru
Брак 54-летней певицы Татьяны Булановой и 35-летнего бизнеса Валерия Руднева стал одним из самых обсуждаемых событий. Мы решили выяснить у магии цифр, а именно у нумеролога Ирины Лидерман, особенности взаимоотношений новоиспеченной семейной пары и прогноз на их совместную жизнь.
Специалист составила матрицу Пифагора, чтобы разобраться в строке семьянина:
«У Татьяны в строке 2-5-8 всего две цифры – это говорит нам о том, что только воля случая является основной в построении семьи. У Валерия же целых пять цифр – это значит, что он как можно скорее хочет обрести полноценную семью. В их паре инициатива исходит больше именно от Валерия, Татьяне нужно всего лишь не сопротивляться и отдаться потоку наслаждения и страсти», - поясняет Лидерман.
Дата рождения супруга Татьяны Булановой — 16 — это кармическое число, которое хранит истории из прошлых жизней. Валерию нельзя ни в коем случае допускать тяжелые эмоции, такие как злость, гордыня, высокомерие, равнодушие. Рожденным 16 числа нужно быть аккуратнее с этим, отмечает специалист.
Обратим на эту цифру более пристальное внимание — ведь тут включились и Солнце, единичка, и Венера, шестерка. Это говорит о том, что Валерий — особенный человек, ведь ему необходимо с такой датой рождения создать семью как можно раньше и остерегаться, как огня, любовных треугольников. В прошлых жизнях он переборщил с ними и сейчас это нужно регулировать.
Ирина Лидерман
Нумеролог
По словам Ирины Лидерман, Валерию обязательно нужно иметь связь с родом, чаще бывать с родственниками, так как в его матрице отсутствует четверка. Дополнительно это может являться признаком порчи в прошлом у его предков. Так или иначе, бизнесмену необходимо направить более пристальное внимание на эти аспекты, чтобы они не перешли детям. Валерий априори стремится к тому, чтобы семья была полная, чтобы праздники и значимые события проходили весело и шумно.
«А еще по большому количеству троек (у Валерия их целых три) можно сказать, что он настоящий генератор идей — чудесно их воплощать в жизнь или передавать на реализацию другим людям. К тому же у Валерия повышенное чувство долга, и на него можно положиться. Но ему важно не уходить в жадность», - советует нумеролог.
Что же с Татьяной? Лидерман уверяет: она очень стабильная личность, поскольку в строке стабильности у нее шесть цифр, как и у Валерия, то есть это хороший шанс, что счастливая пара просуществует долго.
«Я бы порекомендовала и Татьяне, и Валерию работу над духовностью и личностный рост, так как у них обоих по две шестерки в матрице — они много трудятся и нужно найти источник мудрости, вдохновения, а также занятие, которое позволяет избавляться от застоявшейся энергии», - добавляет нумеролог.
В заключение она отметила схожесть характеров пары, так как ни Татьяна, ни Валерий не стремятся руководить и единолично лидировать в семье, так что бороться за лидерство им не нужно. По цифрам выходит, что у пары прекрасный шанс на долгий и счастливый брак. Нужно только быть честными друг с другом, не врать и не юлить, не вступать в любовные треугольники и проработать со специалистом кармические программы рода — тогда не придется волноваться о том, сколько продлится союз двух любящих сердец.
Ранее мы рассказывали о том, что на свадьбу с бизнесменом Буланова отдала 5 миллионов рублей.