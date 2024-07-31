35-летний Александр Головин ответил на критику после слов о внебрачной дочке

35-летний актер Александр Головин ответил на критику после слов о внебрачной дочке. Артист отреагировал на скандал в соцсети.

В июле 2024 года Александр угодил в скандал. Во время одного мероприятия журналисты поинтересовались, поддерживает ли актер отношения с внебрачной дочкой. Услышав вопрос, Головин отрекся от ребенка и заявил, что он с женой — «отдельная каста». После этого публика осудила актера, иронично назвав его «отцом года». Александр дал понять, что его не волнует мнение россиян.

В личном блоге он опубликовал снимок с супругой из кабины пилота. Головин сопроводил публикацию популярной песней «Вокруг шум» группы «Каста», в которой прозвучали строки про отношение к хейту.

Ранее актер Александр Головин рассказал, почему редко выходит в свет с женой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Ольга Бузова отказалась от концертов до ноября после скандала с кожаным боди.