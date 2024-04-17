Актер Александр Головин рассказал, почему редко выходит в свет с женой

Актер Александр Головин ответил на вопрос журналистов, почему редко появляется с женой, актрисой Александрой Поповой. Пара посетила премьеру фильма «Почему ты?» в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Мы стараемся появляться, просто есть графики работы. А так мы любим теперь приходить на светские вечеринки», - сказал Головин.

Говоря о браке с Поповой, актер заявил, что у них «до сих пор страсть, до сих пор любовь».