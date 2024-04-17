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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 17 апреля 2024, 21:24
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Актер Александр Головин рассказал, почему редко выходит в свет с женой

Актер Александр Головин объяснил редкие выходы в свет с женой графиками работы.
Актер Александр Головин рассказал, почему редко выходит в свет с женой

© Starface.ru

Актер Александр Головин ответил на вопрос журналистов, почему редко появляется с женой, актрисой Александрой Поповой. Пара посетила премьеру фильма «Почему ты?» в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Мы стараемся появляться, просто есть графики работы. А так мы любим теперь приходить на светские вечеринки», - сказал Головин.

Говоря о браке с Поповой, актер заявил, что у них «до сих пор страсть, до сих пор любовь».

Напомним, пара поженилась в 2023 году. Церемония состоялась спустя полтора месяца после помолвки. Будущие супруги познакомились на съемках фильма.

Ранее в передаче «Судьба человека» Головин прокомментировал тему отцовства и дал понять, что не хочет об этом говорить. Речь шла о его романе с гримершей, в результате которого появился ребенок.

Источник фото:Starface.ru
Авторы:Лилия КараеваЕвгений Медведев
Теги:
Александр Головин
актер
жена