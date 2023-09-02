Снова требует денег: Агата Муцениеце судится с бывшим супругом

Весной суд рассмотрел иск Агаты Муцениеце и выселил ее бывшего мужа, Павла Прилучного, из их четырехкомнатной квартиры на западе Москвы. Однако актриса решила не останавливаться на этом и требует от своего экс-супруга компенсацию за понесенные затраты.

На этот раз актриса подала иск в Головинский районный суд, требуя, чтобы Прилучный оплатил расходы на услуги адвокатов, которые она использовала во время последнего судебного процесса. Расходы составили 51 тысячу рублей.

Несмотря на то, что отношения с бывшей женой далеки от дружеских, Павел регулярно проводит время со своими детьми от Агаты — 10-летним Тимофеем и 7-летней Мией. Сами же родители, видимо, избегают встреч, поэтому даже на школьной линейке 1 сентября не смогли увидеться.

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