Выполнил обещание: Александр Петров показал тату с именем жены, которое набил после свадьбы
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Актер Александр Петров все-таки выполнил обещание, данное на свадьбе, и набил тату с именем жены. Оно теперь украшает его грудь. Отметим, что это первый рисунок на теле звезды «Полицейского с Рублевки».
В личном блоге Александр опубликовал совместные снимки с супругой, на одном из которых поклонники заметили татуировку. Еще на празднике по случаю заключения брака артист заявил, что нанесет на кожу имя Виктории, и все-таки сделал это.
Напомним, что свою жену Петров встретил случайно, когда еще состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской. У них было всего пару свиданий, которых хватило, чтобы актер сделал ей предложение. Влюбленные отправились в ЗАГС и зарегистрировали отношения, чем шокировали как поклонников, так и друзей. Многие встали на защиту Стаси и раскритиковали Александра. Среди недовольных оказалась Кристина Асмус, которая много лет хорошо общалась с ним.
Пышную свадьбу Петров устроил спустя несколько месяцев после регистрации. На нее были приглашены многие знаменитости: Сергей Бурунов, Филипп Киркоров, Клим Шипенко, Леонид Ярмольник и другие.
Ранее Александр Петров трогательно поздравил с днем рождения жену Викторию. Ей исполнилось 23 года.