Выполнил обещание: Александр Петров показал тату с именем жены, которое набил после свадьбы

Напомним, что свою жену Петров встретил случайно, когда еще состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской. У них было всего пару свиданий, которых хватило, чтобы актер сделал ей предложение. Влюбленные отправились в ЗАГС и зарегистрировали отношения, чем шокировали как поклонников, так и друзей. Многие встали на защиту Стаси и раскритиковали Александра. Среди недовольных оказалась Кристина Асмус, которая много лет хорошо общалась с ним.

Пышную свадьбу Петров устроил спустя несколько месяцев после регистрации. На нее были приглашены многие знаменитости: Сергей Бурунов, Филипп Киркоров, Клим Шипенко, Леонид Ярмольник и другие.

Ранее Александр Петров трогательно поздравил с днем рождения жену Викторию. Ей исполнилось 23 года.