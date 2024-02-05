«Настойчиво звонят журналисты»: Гордон высказался о конфликте с Кологривым в эфире шоу

Телеведущий Александр Гордон высказался о конфликте с актером Никитой Кологривым. Об этом сообщает портал Фонтанка.

В начале февраля 2024 года стало известно о конфликте Александра и Никиты. Актеру не понравилась манера общения телеведущего, вот почему он со скандалом покинул студию «Закрытого показа». После этого в Сети появилась информация о том, что Гордону вызвали скорую помощь на съемочную площадку. Журналистам удалось дозвониться до Александра, однако тот почти сразу же бросил трубку.

«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как «убил» Кологривого», — высказался Гордон.

Узнав о том, что он действительно разговаривает с журналистами, Александр сбросил звонок. Гордон отказался комментировать отношения с актером и свое самочувствие.

«Все, нет, до свидания», — резюмировал телеведущий.

Ранее продюсер Дарья Новицкая заявила, что Кологривый получил не менее 1 млн за «Слово пацана». Подробности смотрите в этой статье.