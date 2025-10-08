В Сети обеспокоены худобой 34-летней жены Александра Цекало на фото в купальнике

34-летняя жена Александра Цекало обеспокоила поклонников своей худобой на фото в купальнике. Пользователи Сети обсудили новые снимки Дарины Эрвин в ее блоге.

В соцсети Дарины появились снимки в пляжной одежде. На них заметен рельефный пресс художницы и торчащие ребра. Поклонники обеспокоены состоянием Эрвин, которая, по их мнению, лучше выглядела до похудения.

«Пора покушать. Никто не желает ей зла, тем более не завидуют. Объективно сделать с собой в здравом уме такое вряд ли возможно. Это некрасиво, просто странно, мягко говоря, так выглядеть. Надо лечиться, работать с психологом, чтобы принять себя», — написали фолловеры.

Также пользователи Сети считают, что знаменитость похудела благодаря препарату для диабетиков. Эрвин отрицает подобные слухи. По словам художницы, изменения в фигуре связаны с перенесенными операциями на шейных позвонках.

Отметим, что сам Цекало не комментирует состояние жены.

