«Наносить такой принт просто глупо»: в РПЦ призвали жену Цекало покаяться из-за купальника

В РПЦ призвали жену продюсера Александра Цекало Дарину Эрвин покаяться и прекратить носить купальник с надписью «Святой отец». В церкви объяснили, что «православие смотрит на это как на глупость».

Своим мнением с изданием «Абзац» поделился иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Представитель РПЦ допустил, что Эрвин хотела привлечь к себе внимание. Он также отметил: «женщина не монахиня».

«Но написать на купальнике «Святой Отец»… Во-первых, вряд ли она отец. Во-вторых, святость ассоциируется с чем-то другим. Это не значит, что святые не носят купальников, но наносить такой принт на купальник просто глупо», – объяснил иеромонах.

Отец Феодорит считает, что Эрвин «есть смысл призвать к покаянию», если она верующий человек. В противном случае, размышляет он, жене Цекало стоит прекратить носить данную вещь.

«Если неверующий, то следует сказать, что это неприятно окружающим и, соответственно, будет лучше, если она это прекратит», – заметил представитель церкви.

