«Деньги закончились?»: в Сети высмеяли клип Альбины Джанабаевой с Верой Брежневой

В Сети высмеяли клип певицы Альбины Джанабаевой с Верой Брежневой и пингвинами. Подписчики обсудили ролик артистки под ее новой публикацией.

В личном блоге Альбина показала клип на песню «Я запиваю боль». На ролике певица запечатлена сначала на морском дне, затем в бокале с коктейлем и на льдине с пингвинами из мультфильма «Мадагаскар». Кроме того, в финальной версии монтажа в клипе появилась Вера Брежнева с неизвестным мужчиной.

«Клип на песню, который мы заслужили. Спасибо за этот гениальный монтаж», — с иронией написала артистка.

К слову, пользователи Сети не оценили юмор Альбины и раскритиковали ее ролик. Они предположили, что певице не хватает денег на достойную работу.

«Ниже плинтуса. Дешевка. Деньги закончились? Сны при температуре 39», — высказались россияне.

Также подписчики прокомментировали «участие» Брежневой в ролике.

«Как бюджетно снять Веру в клипе. Даже не знаю, кому я больше обрадовался: Брежневой или пингвинам», — написали пользователи Сети.

Отметим, что сама Альбина не реагировала на критику.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что репутация Валерия Меладзе повлияла на карьеру Джанабаевой. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».