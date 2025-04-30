34-летняя Регина Тодоренко уехала из России после новости о третьей беременности. Телеведущая сообщила об отъезде в соцсети.

В конце апреля 2025 года в СМИ появилась новость, что Тодоренко и Влад Топалов ждут третьего ребенка. А выяснилось это после попавшего в Сеть признания Валерии на звездной вечеринке. Сама телеведущая не подтверждала, но и не опровергала новость. Вместо комментариев о своем положении Регина вышла на связь и сообщила об отъезде из страны.

Сначала она записала ролик из самолета с мужем и сыном. А затем, спустя двое суток, Регина объявила, что семейство добралось до места назначения.

«Ну здравствуй, любимый остров», — подписала она фото с семью чемоданами.

Тодоренко не стала уточнять, куда именно они прилетели и когда вернутся в Россию.

Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко боялась лишиться популярности из-за выгорания. Она совмещает работу и материнство, но иногда у знаменитости появляется желание все бросить. Подробности читайте в этой новости.

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