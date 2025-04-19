«Не могла смотреть в зеркало, выгорала»: почему Регина Тодоренко боялась лишиться популярности

Регина Тодоренко призналась, что боялась потерять популярность из-за выгорания.

34-летняя телеведущая раскрыла в личном блоге, что в ее жизни не все так гладко, как кажется со стороны. По словам Регины, она успевает совмещать работу с семьей, но иногда у нее случаются выгорания.

Тодоренко сообщила, что она старается все успевать, но на этом фоне иногда чувствует усталость и желание все бросить. Кроме того, артистка раскрыла, что однажды даже боялась лишиться популярности, ведь в жизни часто случаются провалы, о которых она не говорит на публике.

«Путь к успеху часто вымощен не только потом и трудом, но и граблями. Часто за кадром остаются провалы, перегрузы. Были дни, когда я не могла смотреть в зеркало. Были проекты, где я выкладывалась на двести процентов, а потом выгорала на месяцы. Были страхи: потерять работу, популярность, себя. И я решила начать об этом говорить», — разоткровенничалась телеведущая в Telegram-канале «Регина Путешественница».

Артистка даже вспомнила, как ночевала на работе ради достижения успеха: боялась отказываться от предложений, ведь из-за этого ее могли перестать звать участвовать в новых проектах. Регина была уверена, что ее труд всегда будет оценен по достоинству.

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