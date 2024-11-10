«Обнаружила нездоровую привязанность»: Регина Тодоренко отказалась от личной жизни ради детей

Регина Тодоренко публично призналась в главных ошибках, которые она допустила в материнстве. Из-за своего сильного желания контролировать все, что касается детей, у нее даже возникли с супругом Владом Топаловым.

Телеведущая решила поделиться в личном блоге ситуацией, с которой она столкнулась, став матерью. Оказалось, что Регине необходимо было постоянно контролировать жизни своих сыновей и людей, которые их окружают и заботятся о них. По этой причине она даже отстранила мужа от всех бытовых процессов, связанных с детьми, и отказалась от помощи близких людей. Артистка думала, что никто даже не сможет надеть подгузник на малыша.

Кроме того, из-за желания постоянно находиться с наследниками, пятилетним Майклом и двухлетним Мирославом, Тодоренко перестала ухаживать за собой, и даже отказалась от личной жизни с Топаловым. И все это было ради материнства. Вместо этого она лишь следила за деятельностью детей и их увлечениями.

Однако сейчас девушка уже понимает, что совершила ошибку, ведь наследникам необходимо давать свободу, а не ограничивать их только потому, что мама боится отдалиться.

«Я торможу процесс самостоятельности детей. Первые два года жизни сына я старалась оберегать его от всех, даже от мужа!... Вместо того, чтобы увеличивать физическую и ментальную дистанцию между мной и сыном, каждый день я ее сокращала. Включила режим "наседка" и обнаружила нездоровую привязанность» — рассказала телеведущая в Telegram-канале «Регина Путешественница».

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