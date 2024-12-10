Визажист Камбаров потребовал у экс-супруги алименты на сына и компенсацию в млн

Визажист Сердар Камбаров потребовал у экс-супруги алименты на сына и компенсацию в миллион рублей. Анастасия Погудина раскрыла подробности расставания с мужем в соцсети.

Анастасия обвинила Камбарова в разгульном образе жизни и рассказала про его иск на алименты в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он потребовал моральную компенсацию. Анастасия заявила, что возмущена поведением визажиста.

«Теперь всем станет понятно, зачем моему бывшему нужен был сын! Вот именно для этого! Человек выбрасывает огромные средства на рестораны и кабаки, а потом пишет жене иск на алименты в размере 100 тысяч. Требует компенсировать моральный ущерб в размере миллиона рублей. Вы прикололись, да?» — высказалась девушка.

По словам Погудиной, Сердар обвиняет ее в клевете и разглашении личной информации.

«Он все время разглашает свою личную жизнь сам, и все фотографии с его пабликов, а не с моих. У людей просто не все дома», — сообщила Анастасия.

Отметим, что визажист не комментировал заявление экс-возлюбленной.

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