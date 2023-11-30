44-летний юморист Дмитрий Хрусталев сообщил, что впервые стал отцом. Об этом сообщает издание StarHit.

В Москве состоялась премия «Золотой граммофон», которую провели Филипп Киркоров и Дмитрий Хрусталев. Выйдя на сцену, юморист сделал признание о личной жизни.

Когда Дмитрий Маликов получил свою 13-ю статуэтку, то он отметил, что это счастливое число, так как оно совпало с рождением дочери. После этого Хрусталев объявил о том, что 13-го числа у него тоже родилась наследница.

Напомним, что избранницей комика стала певица Мария Гончарук. В 2019 году пара расписалась, несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте.

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