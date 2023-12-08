«Не люблю»: беременная Костенко со слезами на глазах рассталась с Тарасовым

Беременная Анастасия Костенко улетела в Бишкек, пока Дмитрий Тарасов находится в Дубае. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог модели.

В личном блоге Анастасия сообщила, что они с супругом временно расстались. Дело в том, что Костенко решила открыть магазин одежды. Ради этого ей пришлось улететь в Бишкек. Там у нее состоялось знакомство с местным производством.

Многодетная мама призналась, что ей тяжело было расстаться с наследниками. «Прощаться не люблю, ненавижу! Я собиралась, дочь Милана проснулась и начала плакать. В эти моменты я умираю», — высказалась модель.

Также беременная супруга Дмитрия отметила, что врач разрешил ей перелет: здоровью малыша ничего не угрожает.

Примечательно, что муж Костенко в этот момент находится в ОАЭ. По словам спортсмена, в Дубае у него назначена рабочая встреча.

Ранее мы писали о том, что беременная Костенко удивилась аппетиту сына и рассказала о своем страхе. Подробности смотрите в этой статье.