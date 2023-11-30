34-летняя актриса Агата Муцениеце вместе с детьми от Прилучного уехала из Латвии

34-летняя актриса Агата Муцениеце вместе с детьми от Павла Прилучного уехала из Латвии. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Недавно звезда «Закрытой школы» покинула территорию РФ. Как выяснилось, Агата собрала детей и отправилась в Латвию, чтобы сделать паспорт старшему сыну. Актриса не только осуществила задуманное, но и провела время с родными: в Латвии у нее проживают мама и сестра. В личном блоге экс-супруга Павла Прилучного рассказала, что ее дочь написала бабушке письмо перед отъездом в Москву.

«Пишите и звоните. Смотрите на фото и вспоминайте нас», — обратилась девочка к родственникам.

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