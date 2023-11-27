Агата Муцениеце объяснила фото с заплывшим глазом и распухшими губами

Актриса Агата Муцениеце снялась в новой комедии «Тур с Иванушками». Ради роли ей пришлось измениться до неузнаваемости: артистке наложили пластический грим, чтобы получить заплывший глаз и распухшие губы.

Подробности приводит StarHit.

Муцениеце играет Катю – мать-одиночку, работающую в полиции. По сюжету, Катя с подругами пускается в тур с любимой группой, но по пути их ждет масса приключений. Какие именно, артистка не в праве раскрывать – фильм выйдет в прокат в 2024 году.

Муцениеце рассказала о тонкостях съемочного процесса: «В гриме пришлось ходить два дня, его снимали и накладывали по несколько раз, потому что мы снимали разные стадии отека лица».

По словам актрисы, грим делали три часа: все это время актриса сидела неподвижно. Сейчас съемки завершены, вместе с детьми Муцениеце отправилась в Прибалтику.

Ранее актриса рассказывала, что в 17 лет рекламировала колготки.