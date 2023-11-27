«Это я на пачке колготок»: Муцениеце вспомнила о начале карьеры

Актриса Агата Муцениеце в личном микроблоге рассказала, что когда-то в подростковом возрасте она рекламировала колготки. Звезда поделилась фотографией упаковки-конверта с ее изображением, которая сейчас хранится у ее мамы.

«Это я на пачке колготок в 17 лет», — цитирует артистку Газета.Ru.

Напомним, что знаменитость, родившаяся и выросшая в Риге, после окончания школы поступила в Латвийский университет на факультет, который не пользуется популярностью. Как призналась сама артистка, она выбрала специальность по китайской филологии под давлением угроз со стороны матери. Однако, окончив вуз, Муцениеце решила переехать в столицу России и поступить в театральный институт. В 2008 году актриса стала студенткой ВГИКа, где обучалась актерскому мастерству.

По словам Агаты, в последний год учебы она редко посещала занятия из-за съемок в сериале «Закрытая школа». Благодаря этой работе актриса приобрела широкую популярность. На съемочной площадке именно этого сериала актриса познакомилась с актером Павлом Прилучным. В 2011 году пара тайно поженилась, но в 2020 году они развелись. У них есть двое детей – Тимофей и Мия.

Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце увезла детей Павла Прилучного в Латвию. При этом актер ранее заявлял, что не давал детям разрешение на выезд из России.