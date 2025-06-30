34-летний певец Никита Пресняков рассказал о гастролях в нескольких городах США. Артист поделился творческими планами в соцсети.

Никита уже несколько лет не проживает в России: вместе с возлюбленной певец уехал в США, где основал музыкальную группу. В личном блоге Никиты появился ролик, в котором он объявил о гастролях по городам США. В сентябре у него запланированы выступления с группой в Чикаго, Майами, Филадельфии и Нью-Йорке. Пресняков собирается исполнить перед публикой хиты нулевых в новой обработке. По словам артиста, он переработал треки Леонида Агутина, Валерия Меладзе и многих других звезд.

«Ну что, ребята, едем потихонечку репетировать, готовиться к концертам, которые будут в сентябре. Пишем новую программу, треки, столько всего интересного будет», — обратился Пресняков к поклонникам.

Как выяснилось, летом Никита будет не только готовиться к выступлениям, но и встретится с семьей. Его отец Владимир Пресняков рассказал о предстоящей встрече в Испании. Подробности читайте в этой новости.

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